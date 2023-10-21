Вчера был установлен абсолютный суточный рекорд уничтожения личного состава РОВ – 1 380 тел. Так же, были очень высокие показатели уничтоженной российской техники. И это всё суммарный результат по всей зоне БД, а не только одной Авдеевки, но именно Авдеевка внесла основной процент к данным потерям РОВ.

Казалось бы, весьма позитивные цифры, но на самом деле настораживающие. Поскольку они говорят о том, что командование РОВ не намерено останавливаться и, как вещает их больной исторический нарратив – за ценою не постоят.

Когда 7 октября развернулось наступление РОВ, силами 1 АК, а так же подразделениями 20-й и 150-й МСД 8-й ОВА, то, казалось бы, после первых результатов этой самоубийственной миссии они должны были взять изрядную паузу для восстановления боеспособности. Но, нет. Вместо этого они загнали под Авдеевку 21-ю ОМСБр 2-й ОВА из зоны ответственности ГВ "Центр".

Тут следует понимать, что 21-я ОМСБр одна из наиболее боеспособных бригад не то, чтобы в составе 2-й ОВА, а в целом ГВ "Центр". То есть, из зоны ответственности, где вроде как по Лимано-Купянской оси так же начинается наступление, забирают самую боеспособную бригаду? Не логично или…

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Это решение командования РОВ указывало на то, что для них Авдеевка это фетиш цель и давить по флангам они будут продолжать. Подтверждение – очередная попытка наступления и рекордные потери 19 октября.

Очередная волна уже была проведена РОВ в исполнении 114-й ОМСБр, которую спешно пополнили и снова отправили на продавливание северного сектора.

То есть, российское командование сосредоточится сейчас на Авдеевке, как в своё время на Бахмуте, а это значит, что значительный ресурс будет ориентирован именно на этот городок. Это, по идее, позволит СОУ реализовать довольно смелые сценарии по другим направлениям. Но, судя по всему, российское командование это не сильно волнует.

Напомню, что в 2022 году большая часть Харьковской области и правобережная часть Херсонской области были освобождены тогда, когда на Бахмут проходило наступление РОВ.

Авдеевка это мощный укрепрайон, хотя у него есть и свои изъяны, уязвимые места. Но, чтобы взломать его РОВ понадобится намного больше ресурса, чем сейчас сконцентрировано возле города. Откуда заберут и, что ослабят ещё больше – вопрос риторический. Но то, что они на это пойдут и уже делают, более чем просто очевидно.