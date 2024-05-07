Авдеевское направление в эпицентре боев: ВСУ отбили 18 атак армии РФ – Генштаб

В Украине 7 мая (по состоянию на 18:00) произошло 64 боестолкновения. Больше всего российских атак – 18 за сутки – наши защитники отбили на Авдеевском направлении.

Об этом в вечерней сводке сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В течение 804-х суток полномасштабной войны в районе Авдеевки Силы обороны отразили 18 вражеских атак в районах населенных пунктов Александрополь, Новоалександровка, Прогресс, Евгеньевка, Новоселовка Первая, Уманское, Нетайлово Донецкой области. Там оккупанты при поддержке своей авиации пытались вытеснить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

Авиаудар противник нанес северо-западнее поселка Очеретино. Под артиллерийскими и минометными обстрелами россиян находились около 20 населенных пунктов, среди них Калиново, Новоалександровка, Новопокровское, Уманское.

В целом за сутки армия РФ совершила один ракетный и 40 авиационных ударов, 72 обстрела из реактивных систем залпового огня. Есть потерпевшие среди гражданских. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

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