Российские военкоры начали словно по шаблону разгонять пугалки о ФАБах. ФАБы там, ФАБы здесь. "Сбросьте туда парочку ФАБов в район лодочной станции и дач!" – пишет один из информационных гопников.

Видео дня

Что я могу на это сказать?

Людоеды должны понимать, что надежда на очередную вундервафлю рухнет так же, как рухнули их прежние надежды. Сколько злорадных воплей было о том, как они ракетами и шахедами разрушат украинскую энергоинфраструктуру! $10 млрд ракетного арсенала растрачены, а Украина экспортирует электроэнергию.

Если вурдалаки думают, что они смогут переиграть ВСУ в воздухе, то они ошибаются. Ответ уже готовится, и он окажется болезненным для россиян.