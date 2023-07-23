Авиация и артиллерия сил обороны Украины больно ударила по врагу, есть серьезные потери – Генштаб

Украинские воины продолжают уничтожать российскую живую силу и военную технику. Авиация Сил обороны накануне нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружений и техники РФ.

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Также уничтожены десятки артиллерийских установок противника. Об этом сообщили в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Накануне активно работала украинская авиация.

"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня", – отметили в Генштабе.

Не отставали и подразделения ракетных войск и артиллерии. В течение суток 22 июля они уничтожили 21 артиллерийское средство российской армии на огневых позициях, а также российский зенитно-ракетный комплекс и "еще одну важную цель врага".

Напомним, накануне ВСУ отминусовали еще 630 оккупантов и 29 российских артсистем. Также сожжено 11 танков, девять боевых бронированных машин, 14 российских БПЛА оперативно-тактического уровня, 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн и пять единиц спецтехники.

В общей сложности было ликвидировано 88 единиц техники и вооружений РФ.

К утру 23 июля безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 241 960 оккупантов.