ВСУ отминусовали еще 630 оккупантов и 29 российских артсистем: данные Генштаба

Подразделения Сил обороны Украины в течение 22 июля ликвидировали 630 оккупантов и уничтожили 88 единиц их техники, вооружение. На 515-й день полномасштабной войны потери только личного состава ВС РФ уже достигают 241 960 захватчиков.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Военные подчеркнули, что данные о результатах "демилитаризации" врага постоянно уточняются.

Так, накануне защитники отминусовали 29 артиллерийских систем (всего 4658), 11 танков (4151), девять боевых бронированных машин (8105) оккупационной армии.

Кроме этого, было уничтожено 14 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (в общем 3958), 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн (7172), пять – спецтехники (696).

Также бойцы ВСУ сожгли четыре реактивных системы залпового огня (697) и три средства ПВО врага.

С начала войны в списке потерь армии РФ есть и 1298 крылатых ракет, 315 самолетов, 310 вертолетов, 18 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы ВМС ВСУ уничтожили российский склад вместе с десятком оккупантов. Также была "демилитаризована" вражеская техника, что попало на видео.

Со своей стороны спецназовцы центра специальных операций "А" СБУ из подразделения "Белый волк" ликвидировали еще 26 целей врага и его технику. Речь идет о танке, бронемашинах, комплексе наблюдения, антенном пост РЛС, системе РЭБ, минометах, блиндажах, складах БК и не только.

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