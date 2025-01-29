Австралиец, воевавший на стороне Украины и якобы погибший в российском плену, может быть жив: что известно

Гражданин Австралии, защитник Украины Оскар Дженкинс, которого захватили в плен российские оккупанты и, возможно, убили, может быть жив. Такую информацию получили австралийские власти, но ее еще следует проверить.

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Как передает вещатель Australian Broadcasting Corporation, Австралия пытается найти доказательства, что воин остается живым и удерживается РФ. Премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что правительство получило данные о Дженкинсе от России и сейчас сотрудничает с Международным комитетом Красного Креста, добиваясь доступа к военнопленному.

"Я не готов подтвердить, что это действительно так, но, безусловно, именно такое заявление сделали российские власти нашему департаменту", – сказал Альбанезе.

Первоначально предполагалось, что Дженкинс был убит российскими войсками. В декабре в сети появилось видео, на котором видно, как воина допрашивали и избивали российские солдаты.

Российские т.н. дипломаты теперь утверждают, что австралиец находится под стражей ВС РФ, а его состояние здоровья "нормальное".

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг отметила: ее государство ясно дало понять, что Москва обязана обращаться с Дженкинсом в соответствии с международным гуманитарным законодательством. И если он не получит защиту, на которую имеет право, ответ Австралии будет "однозначным".

Друзья 32-летнего добровольца, служившие вместе с ним, опасаются, что мужчину убили вскоре после его попадания в плен.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил: сообщение о том, что Дженкинс жив, является "хорошей новостью", но российскому правительству необходимо предоставить "неопровержимые видеодоказательства" его благополучия.

Добавим, что Оскар Дженкинс присоединился к международной бригаде украинских военных еще в феврале 2022 года.

Как писал OBOZ.UA, ранее в боях за Украину погиб доброволец из Австрии Рихард С. Всего за две недели до этого, находясь на фронте, он отпраздновал свой 30-й день рождения.

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