Две недели назад должен был отпраздновать свое 30-летие: в боях за Украину погиб австрийский доброволец

В боях за Украину погиб доброволец из Австрии Рихард С. Две недели назад он должен был отпраздновать свой 30-й день рождения.

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Гибель Героя подтвердили в Министерстве иностранных дел Австрии. Об этом пишет издание Östrerreich.

Журналисты получили подтверждение от внешнеполитического ведомства Австрии, что в боях за Украину погиб доброволец из этой страны по имени Рихард.

"В сообщении в Instagram украинка М. показала фотографию покойного Рихарда С., который, судя по дате рождения, вероятно отпраздновал свое 30-летие буквально две недели назад – на фронте", – говорится в сообщении.

Издание процитировало сообщение избранницы погибшего воина, отметившей, что мужчина "любил свою родину и семью, но после начала большой войны вступился за мои".

Девушка отметила, что Рихард был "чрезвычайно храбрым, волевым мужчиной, невероятно умным и вдумчивым, добрым, внимательным, всегда положительным".

"Он помогал мне с решением моих маленьких проблемам, даже сидя в окопе. Он честно и открыто говорил о своих чувствах, и это ничуть не ослабило его мужества. Я глубоко его уважаю. У этого человека был такой сильный дух, что, казалось, с ним никогда ничего не могло произойти. Он сказал, что хочет провести со мной всю свою жизнь, а я хотела провести с ним свою. Я очень хотела, чтобы он ушел с войны и жил со мной мирной жизнью, но он все повторял: мне нравится быть солдатом. Я не могу покинуть своих ребят. Я приехал сюда не зря и останусь до конца войны", – пишет украинка.

Она признается: сейчас, когда ее любимый погиб, чувствует не только боль и горе, но и стыд.

"Мне стыдно, что я не полностью поддержала его стремление. Эгоистично я хотела удержать этого человека возле себя и не делить его с войной, но я также была готова ждать сколько угодно. Он самый лучший человек, которого я когда-либо встречала и, пожалуй, когда-нибудь встречу. Навсегда в моем сердце, мой Рихард", – написала девушка.

По данным издания, Рихард С. погиб во время атаки беспилотника.

Напомним, ровно неделю назад, 17 января, стало известно, что в боях за Украину погибла девушка из Беларуси Мария Зайцева В свое время она принимала участие в протестах из-за фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси в 2020 году, пострадав во время разгона протестующих белорусскими силовиками. Из-за преследования со стороны режима диктатора Александра Лукашенко девушка вынуждена была покинуть родную страну.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину она присоединилась к добровольцам, вставшим на защиту нашего государства.

Марии навсегда останется 24 года.

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