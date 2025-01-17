Навсегда 24 года: в боях за Украину погибла девушка-добровольец из Белоруссии Мария Зайцева. Фото

17 января в боях под Бахмутом погибла храбрая девушка-доброволец из Беларуси Мария Зайцева. Она известна тем, что активно участвовала в протестах 2020 года в Минске.

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О смерти молодой белорусской Героини сообщило издание "Наша Ніва". Марии 16 января исполнилось 24 года, а на следующий день девушка приняла свое последнее сражение, защищая Украину от российской нечисти.

"В Украине погибла 24-летняя белорусская девушка-доброволец Мария Зайцева. После начала войны она присоединилась к защитникам Украины", – пишет "Наша Ніва".

Друзья Зайцевой подтвердили ее гибель. Девушка воевала в составе 2-го Интернационального легиона.

Мария Зайцева родом из Гомеля, она окончила одно из лучших учебных заведений города – гимназию № 46 имени Блеза Паскаля, где углубленно изучают французский язык.

В августе 2020 года Мария вместе с другом приехала в Минск для участия в протестах против фальсификации президентских выборов. Там она получила серьезное ранение.

Многие помнят девушку за фото, сделанное 9 августа 2020 года во время протестов в столице Беларуси против результатов выборов.

Девушка была ранена шумовой гранатой, потеряла сознание и получила три резиновых шара в ногу. Мария перенесла несколько операций в Беларуси, а затем была отправлена на лечение в Чехию.

Оттуда, с началом полномасштабного вторжения России в Украину, Мария Зайцева присоединилась к рядам украинских защитников, продолжая борьбу за свободу.

Гомельчанка Мария служила медиком в составе 2-го Интернационального легиона.

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