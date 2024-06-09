В боях за Украину погиб доброволец из Беларуси с позывным 'Краков'

Защищая Украину, погиб еще один доброволец из Беларуси. Воин с псевдо "Краков" получил смертельные ранения в Харьковской области еще в марте, однако широко известно об этом стало только сейчас.

За время полномасштабного вторжения РФ на фронте погибли уже 63 беларуских добровольца, воевавших на стороне Украины. Об этом сообщает Euroradio.

"Стало известно о гибели на войне в Украине еще одного беларуского добровольца. Позывной у парня был "Краков". Погиб в период с 10 по 13 марта в Харьковской области. Известно, что это произошло во время выполнения боевого задания. "Краков" попал под огонь российской артиллерии и погиб от ран, несовместимых с жизнью", – говорится в сообщении.

Издание добавляет, что в настоящее время известно уже о по меньшей мере 63 погибших беларусах, защищая Украину. При этом имена далеко не всех из них были названы публично, ведь у многих добровольцев в Беларуси остались родные, анонимность нужна прежде всего для защиты этих людей.

Напомним, 1 июня стало известно, что под Часовым Яром погиб доброволец из Нидерландов, защищавший Украину. Воин, противостоявший захватчикам в рядах Интернационального легиона, погиб 20 мая.

Также сообщалось, что в мае на Авдеевском направлении погибли два грузинских добровольца. Это воины отряда "Черный орел" Давид Гогадзе и Бессо Ломидзе.