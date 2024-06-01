Под Часовым Яром погиб доброволец из Нидерландов, который защищал Украину

В боях с российскими оккупационными войсками погиб доброволец из Нидерландов, который встал на защиту Украины. Его жизнь оборвалась вблизи города Часов Яр в Донецкой области.

Об этом сообщило нидерландское издание NOS. Воин, который противостоял захватчикам в рядах Интернационального легиона, погиб 20 мая.

В Министерстве иностранных дел Нидерландов подтвердили распространившиеся в соцсетях сообщения о его гибели. Других данных о добровольце в ведомстве не раскрыли по просьбе родственников мужчины.

Известно, что его тело было репатриировано.

Этот доброволец – уже третий боец из Нидерландов, отдавший свою жизнь в боях за независимость Украины.

По словам консула Украины в Нидерландах, в начале полномасштабной войны в украинскую армию записались десятки нидерландских добровольцев. В то же время в МИД страны точно не знают, сколько их граждан воюет на стороне нашего государства и сколько из них погибло в боях с войсками РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины свою жизнь отдал Антон Петрович Сурженко. Герой погиб в боях с российскими оккупантами в Часовом Яре Донецкой области.

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