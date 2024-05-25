Пошел на войну добровольцем: в Часовом Яру погиб спецназовец Антон Сурженко из Полтавщины. Фото

В борьбе за независимость и территориальную целостность Украины свою жизнь отдал Антон Петрович Сурженко. Герой погиб в боях с российскими оккупантами в Часовом Яру на Донетчинне.

Об этом сообщили в Территориальном управлении Службы судебной охраны в Полтавской области. "В бою за независимость и территориальную целостность родной страны отдал свою жизнь Сурженко Антон Петрович, 1993 года, уроженец села Солоница Козельщинского района Полтавской области", – говорится в сообщении.

В июле 2020 Антон присоединился к Службе судебной охраны Полтавщины. Он являлся одним из первых контролеров, которые обеспечивали надежную защиту судебных учреждений в Кременчуге. Антон всегда ответственно выполнял свои обязанности, был отличным другом и надежным собратьем для коллег.

В апреле 2023 года он уволился из Службы судебной охраны и поступил в одно из спецподразделений Национальной полиции.

23 мая 2024 года, во время боя возле города Часов Яр Бахмутского района Донецкой области, Антон погиб, защищая украинскую независимость.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память Герою", – добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб старший сержант из Тернопольщины. Свой последний бой Руслан Боднарь на псевдо "Волк" принял 18 мая. Защитнику, до полномасштабной войны работавшему агротехником, было 42 года, у него остались жена и дочь.

Также сообщалось, что в боях за Украину погиб защитник из Ивано-Франковской области. Роман Панькив из 78-го отдельного десантно-штурмового полка "Герц" прошел через много горячих точек фронта - от операций в Киевской области до боев на востоке, участвовал в контрнаступлении ВСУ на Запорожье, а затем снова в боях на Донбассе.

Он дважды был ранен, но каждый раз возвращался на передовую к собратьям.