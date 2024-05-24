Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб старший сержант с Тернопольщины. Фото

Во время выполнения боевого задания на Харьковщине 18 мая погиб военный Руслан Боднар из Тернопольской области. В рядах ВСУ старший сержант с позывным "Волк" служил техником стрелковой роты.

Защитнику было 42 года, у него остались жена и дочь. О потере сообщил второй отдел Чортковского районного ТЦК и СП.

Отмечается, что Боднар Руслан Ярославович, 1982 года рождения, был родом из Скала-Подольской территориальной громады. Окончил Борщевский агротехнический профессиональный колледж, где изучал агроинженерию. Вместе с семьей проживал во Львове.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя. В этот горький миг разделяем горе родных Руслана Ярославовича и склоняем головы в глубокой скорби. Вечная память и Царство Небесное", "Педагогический и студенческий коллективы выражают искреннее соболезнование родным по поводу непоправимой потери. Вечная слава и светлая память" – говорится в сообщениях.

К постам о потере замечательного человека и надежного побратима знакомые опубликовали его фото на фоне невероятно красивого заката.

"Харьковское направление, снова побратим на щите, Боднар Руслан "Волк". Честь!" – написал под ним Андрей Левицкий.

Многие выразили соболезнования Галине Боднар – жене защитника, оставившего неизгладимый след в сердцах всех, кто его знал. Женщина осталась вдовой, а их единственная и особенная дочка потеряла отца.

"Его улыбка рассеивала тьму, а храбрость всегда была примером для нас. Но его потеря – это невыразимая боль, которая переполняет наши сердца. Он ушел слишком рано, оставив позади неоправданную пустоту. Хотим, чтобы память о нем всегда жила среди нас и вдохновляла нас на великие дела. Мы любим тебя. Ты всегда в наших сердцах будешь оставаться живым", – подчеркнула Виктория Лукаш.

"Я всего несколько раз встречала Руслана… Но я видела радость девочки, которая не могла сказать о своей любви к папе, но любовь и счастье сияли в ее глазах. Я видела и навсегда запомнила безусловную, абсолютную родительскую любовь… Галочка, простите нас всех за то, что именно вас и Наталочку война обожгла так жестоко. Вечная и светлая память Руслану. Он действительно приносил свет в наш мир", – отметила знакомая семьи.

Известно, что на родной Чортковщине со старшим сержантом Русланом "Волком" Боднаром попрощались 23 мая.

"Сегодня были похороны нового героя... Кажется, что у мам детей с инвалидностью не может быть больше испытаний и боли в жизни. Но это не так. Галя, дорогая, мы все, "джерельные" (отец приводил дочку в Центр "Джерело". – Ред.), окутываем тебя и Наталюню сочувствием и крепко обнимаем. Ты умеешь быть стойкой и с любовью все проходить. Пусть Бог даст вам силы, а мы всегда рядом. Светлая память Руслану", – добавила еще одна знакомая семьи.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Покровском направлении погиб 29-летний Андрей Логовский, житель села Славна Тернопольской области. Старший сержант защищал Украину с начала полномасштабной войны.

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