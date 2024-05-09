Ему навсегда будет 29: в боях за Украину погиб защитник с Тернопольщины. Фото

Защищая Украину на восточной линии фронта, 5 мая погиб 29-летний Андрей Логовский, житель села Славная Тернопольской области. Старший сержант начал свою службу 14 марта 2022 года.

Трагедию подтвердил председатель Зборовской громады Тернопольщины Руслан Максимив в Facebook. Военнослужащего не стало возле села Новопокровское Донецкой области. Указанный населенный пункт находится примерно в 4 км южнее от поселка Очеретино.

Андрей Мирославович Логовский родился 6 декабря 1994 года. Он до последнего вздоха остался верным военной присяге.

"И снова жгучая боль и горькая грусть войны коснулись Зборовской громады... В скорби низко склоняем головы перед светлой памятью Героя и выражаем соболезнования, совместно разделяя боль потери с родными и близкими защитника Украины", – написал глава ОТГ.

Как сообщал OBOZ.UA:

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