Без отца остались два сына: в боях за Украину погиб Александр Машлай с Волыни. Фото

В боях за Украину на Авдеевском направлении погиб защитник из Волыни Александр Машлай. Эколог по специальности, националист и революционер по призванию, он ушел на фронт добровольцем в первые дни полномасштабного вторжения России.

В рядах 25 отдельного штурмового батальона Александр участвовал в наступлении под Работино, боях за Авдеевский коксохим и Бердичи, у Героя осталось двое детей. Побратимы, единомышленники и друзья воина оставляют в соцсетях пронзительные воспоминания о друге "Готе", которому отныне и навеки останется 40 лет.

Как отметил журналист и общественный активист Игорь Гошовский, свой последний бой его брат – пластун, патриот, воин Александр Машлай принял на Авдеевском направлении 7 мая.

"На Авдеевском направлении сегодня утром (сообщение датировано 7 мая. – ед.) погиб мой брат Александр Машлай. Он в составе 25-го отдельного штурмового батальона участвовал в наступлении под Работино летом, с октября все время без ротации держал Авдеевский коксохим, затем Бердичи. В юные годы мы с ним прошли Пласт, потом МНК, Национальный Альянс... Сейчас нет слов, только слезы. Расскажу о нем позже. Давайте помянем его в молитве", – написал Гошовский.

Родился Александр Машлай в поселке Гоща. В последние годы вместе с семьей жил в Луцке.

"С юного возраста Александр был верен принципам Пласта, Молодежного Националистического Конгресса, Национального Альянса. Патриот, который никогда не изменял своим идеалам и до последнего вздоха был верен Украине. Любящий муж и отец, заботливый сын и брат, доброволец, с первых дней широкомасштабной войны пошел воевать с врагом. В составе 25-го ОШБ Александр принимал участие в самых ожесточенных боях в Работино, Авдеевке, Бердичах…. Искренние соболезнования родителям – Александру Федоровичу и Алле Григорьевне Машлай, жене Валентине, сыновьям, сестре. Вечная память, вечная слава Герою", – написал о воине поселковый голова Гощи Николай Панчук.

Александр с юных лет был чрезвычайно активным и сознательным.

"По образованию Саша был экологом. По призванию — публицистом, журналистом и революционером. В свое время был главным редактором нескольких ривненских националистических изданий. Как революционер — одним из тех, кто ездил в Минск помогать братьям-сябрам валить диктатуру картофельного диктатора еще в 2005 году" , – вспоминает Юрий Юзич.

Народный депутат Игорь Гузь рассказал, что Александр был основателем Национального Альянса, членом Центрального Провода, редактором организационного журнала "Правий Поступ". Свой путь в общественной жизни начинал со скаутинга в Пласте.

"На фронте погиб один из лучших людей, которых мне пришлось встречать в жизни – Александр Машлай, друг "Гот"... Активный участник Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2005 году вместе со мной провел 10 суток за решеткой в Минске, держа голодовку. Имел опыт работы в Волынской областной государственной администрации, в свое время был моим помощником-консультантом в областном совете. Один из тех, кто создавал и конструировал Национальный Альянс в течение первых десяти лет его существования. Идеолог, публицист, воспитатель... Невосполнимая потеря для Украины и всех, кто знал друга Гота", – утверждает нардеп.

Неудивительно, что и любимая жена полностью разделяла взгляды мужа: Валентина Машлай, подруга "Ромашка", на протяжении многих лет является членом Национального Альянса. Да и сыновей супруги растили сознательными гражданами и настоящими патриотами: мальчики являются воспитанниками Пласта.

"Каждое известие о гибели своих выбивает землю из-под ног. Сегодня весь день, с тех пор как получила это известие, думаю об Александре Машлае. Думаю о его двух сыновьях, о его жене, такой светлой, доброй Валентине Машлай. Накатывают воспоминания о событиях почти 20 -летней давности, когда мы все раззнакомились. Я была еще школьницей, а ривненская тусовка НацАльянса – всегда креативные, интересные ребята, с которыми никогда не было скучно на лагерях, путешествиях, да и вообще на любых движах. Это очень больно. Болит за друга Гота, за его семью больше всего. А еще больно всех нас. Мы потеряли еще одного из самых достойных. Саша из тех, кто встал к оружию, чтобы не оставить эту проклятую войну в наследство своим сыновьям. Друг, спасибо Тебе за все. Честь", – написала Младена Качурец.

"Гот на щите... Друг и Побратим... Слова упорно не хотят складываться в предложения. И невозможно писать о Тебе в прошлом времени. Ибо Ты из тех, из самых-самых. Из Настоящих. Тех, чьи слова никогда не расходились с делом. Кто имел внутри стержень и до конца был верен своим принципам. Кто без пафоса и излишней суеты, много лет делал свое, наше украинское Дело. Образцовый побратим, семьянин, друг, националист. Было так уютно знать, что можно приехать в Луцк, встретиться в компании и со смехом обо всем на свете поговорить (Спасибо Тебе за Чин! Александр Машлай, нам очень Тебя уже не хватает", – добавила Алина Шпак.

Напомним, накануне стало известно, что погиб защитник "Азовстали" 21-летний Назарий "Гринка" Гринцевич из Винницы. Его называли самым молодым защитником Мариуполя. Вместе со старшими побратимами он в мае 2022 оказался в плену, откуда осенью того же года дважды раненого воина удалось освободить.

Пережитое не сломило "Гринку": восстановившись после ранений и плена, он снова вернулся на фронт.