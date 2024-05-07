Ему навсегда будет 21: погиб защитник 'Азовстали', прошедший плен, но вернувшийся на фронт. Фото

В боях за Украину погиб молодой воин-"азовец", 21-летний Назарий "Гринка" Гринцевич из Винницы. В составе легендарной бригады он защищал Мариуполь, став самым молодым защитником этого разрушенного россиянами города на побережье Азовского моря.

Вместе со старшими собратьями он в мае 2022-го попал в российский плен, осенью того же года защитника удалось вернуть в рамках обмена, а впоследствии он снова отправился на фронт – потому что не мог иначе. Весть о гибели Героя 7 мая начала распространяться по сети.

Так, об утрате, в частности, сообщил блоггер и волонтер Игорь Лаченков.

"Погиб 21-летний Назарий Гринцевич "Гринка", воин бригады "Азов". Назар прошел плен и был одним из самых молодых защитников Азовстали. После плена он продолжал свою службу и всегда сражался как рекс и благодаря вам мы закрыли не один сбор для его подразделения. Вечная память и честь тебе, друг", – отметил Лаченков.

Также о молодом воине, для которого честь, верность присяге и любовь к государству были не пустыми словами, написал журналист Роман Бебех.

"Назарий Гринцевич ГРИНКА – навсегда в строю! Не хочется в это верить. И трудно принять. Горжусь знакомством и общением с тобой. Ты настоящий ГЕРОЙ Украины. У тебя никогда не было сомнений, что делать дальше. Уходят лучшие из нас. Назарию был всего 21 год. ГРИНКА – ты навсегда в наших сердцах", – рассказал журналист.

Он также приложил к сообщению фрагмент видео из интервью с Назарием и некоторые кадры со времен его битвы за Мариуполь.

"Я боюсь умереть, поскольку у меня есть моя семья: сестра, брат. На кого я их оставлю? Но здесь есть такой момент, что моя жизнь ничего не стоит по сравнению с нацией. Когда я на войне, на выполнении боевой задачи – я отношусь к себе как к боевой единице из мяса и крови, которая должна выполнить до конца боевую задачу и принести максимальную пользу нашей общей цели – победе Украины", – говорил молодой Герой в интервью.

То же, с необычайным достоинством, повторил он и во время плена. Во время допроса оккупантов Назарий заявил: и он, и его побратимы являются военными – и они до последнего выполняли полученные приказы, как и полагается воинам.

За время обороны Мариуполя Назарий был дважды ранен.

Выполняя полученный приказ, Назарий в мае 2022 года вместе с побратимами вышел из "Азовстали". В интервью LB.ua через два месяца после освобождения из плена осенью того же года "Гринка" рассказывал и о том, как и когда осознал себя украинцев, как только отпраздновав 18-летие, пришел в "Азов", а свои 19- встречал, уже обороняя Мариуполь от захватчиков, как выполнял боевые задания и оказывал медпомощь своим боевым товарищам и каково ему было в плену у врага.

Все, кто знал младшего защитника Мариуполя, призывают украинцев поддержать его семью. Для этого была создана отдельная Банка.

"За нас никто не будет воевать, это раз. И война не выиграется без крови. Война еще продлится год, два или больше. Но сейчас не будет такого момента, как было с Херсоном, с Харьковом, что было легко. Сейчас уже будет очень тяжело. За каждый метр нашей священной земли будет проливаться кровь наших защитников. Будет очень тяжело, так как происходит большая информационная война, война на поле боя. Гражданским людям остается только ждать, делать все для армии и жить жизнь", – говорил Назарий в одном из интервью.

И сейчас эти слова звучат как завещание.

Напомним, ранее стало известно, что в боях Донецкой области погиб защитник из Волыни. Руслан Литвинчук, которому было всего 26 лет, получил смертельные ранения 4 мая в результате вражеского минометного обстрела украинских позиций.

Также сообщалось, что в Донецкой области погиб стрелок-санитар из Харьковской области. У Олега Курова осталось двое детей.