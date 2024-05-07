Отдал жизнь за Украину: в боях на Донетчине погиб защитник с Волыни. Фото
На войне против российских оккупантов погиб молодой воин ВСУ Руслан Литвинчук из Волынской области. Он оборонял Украину на восточном направлении фронта.
Защитнику навеки осталось 26 лет. О потере сообщил в Facebook Любешевский поселковый голова Олег Кух.
Он отметил, что Литвинчук Руслан Витальевич, 1988 года рождения, жил в селе Быхов Камень-Каширского района.
Вступив в ряды ВСУ, старший солдат выполнял боевые задания, в частности, на восточном направлении фронта.
Жизнь воина оборвалась 4 мая в результате вражеского минометного обстрела украинских позиций в Донецкой области.
"Выражаю искренние соболезнования семье Героя, разделяю вашу боль и горе. Вечная память, честь и уважение мужественному воину-земляку! Низкий поклон Герою!" – подчеркнул поселковый голова.
Он добавил, что прибытие скорбного кортежа с телом Героя в громаде ждут 7 мая. Земляков попросил встретить его и отдать должное уважение защитнику Украины.
Как сообщал OBOZ.UA, в конце апреля в боях погиб 33-летний воин Тарас Миронов из Волынской области. Жизнь молодого бойца оборвалась на одном из восточных направлений фронта.
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