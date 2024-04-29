Последний бой принял на Донетчине: на фронте погиб защитник с Волыни. Фото

В боях против российских оккупантов погиб военнослужащий ВСУ Тарас Миронов из Волынской области. Жизнь молодого бойца оборвалась на одном из восточных направлений фронта.

Защитнику навеки осталось 33 года. О потере сообщил в Facebook Камень-Каширский городской совет.

"Черные известия продолжают поступать в нашу громаду. Смелые воины пополняют Небесное войско", – отметили в ведомстве.

Миронов Тарас Константинович, 1991 года роджения, проживал в селе Оленино. Присоединившись к рядам ВСУ, защищал украинскую землю от врага на востоке.

Жизнь бойца оборвалась при выполнении боевого задания 28 апреля 2024 года в Донецкой области.

"Низко кланяемся перед светлой памятью нашего защитника. Страшная и болезненная потеря для каждого из нас, потому что за всех украинцев отчаянно боролся солдат. Вечная Слава, память и честь военнослужащему", – отметили в громаде.

Там выразили искренние соболезнования семье Героя. Также добавили, что о деталях прибытия скорбного кортежа с погибшим защитником будут информировать дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, выполняя боевое задание на фронте в Донецкой области, героически погиб воин Виктор Середюк с Волыни. Отец четырех детей с первых дней полномасштабной войны добровольно ушел защищать свою семью и страну от агрессора.

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