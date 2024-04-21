Не сломался и достойно пронес честь воина: на фронте погиб отец четырех детей с Волыни

Выполняя боевое задание на передовой, героически погиб защитник из села Мельники-Ричицкие Волынской области Виктор Середюк. Жизнь воина оборвалась в Донецкой области.

Об этом проинформировали на Facebook-странице "Типове Ратне " со ссылкой на семью павшего бойца. Виктор Середюк пошел на войну добровольно еще в начале полномасштабного вторжения, оставив дома жену и четырех детей.

"Без опоры и поддержки остались жена Наталья и четверо деток. Непоправимая потеря. Сильная боль и отчаяние. Низкий поклон. Искренние соболезнования родным. Слава Герою", – говорится в сообщении.

Герой погиб в бою в Донецкой области 16 апреля 2024 года.

Односельчанка Середюка Нина Самарчук отметила, что 16 марта 2022 года он вместе со своими тринадцатью земляками добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.

"Их никто не уговаривал, не заставлял защищать Украину и будущее своих детей, не ловил на улицах, на задворках усадеб или во время пересечения границы, у них не было страха встретить ТЦК на своем пути. Они отчаянно, верно и гордо встали на защиту своего народа от жестокого врага", – написала женщина.

Она отметила, что Виктор был отдан военной присяге на верность украинскому народу и мужественно исполнял военный долг.

"Он не сломался. Он не устал. Он не сдался. До самого конца достойно пронес честь мужчины-воина. Только какие слова найти, чтобы утешить материнскую тоску, навеки разбитое сердце любимой жены, высушить горячие слезы детей, потерявших доброго, мужественного и сильного папу?.." – добавила Самарчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе Авдеевки погиб 48-летний Виталий Староста из села Большая Копаня Закарпатской области. Герой получил огнестрельное ранение в бою 10 февраля, однако его гибель подтвердилась только в апреле.

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