Отдал жизнь за Украину: в боях за Авдеевку погиб защитник из Закарпатья. Фото

Выполняя боевое задание в районе Авдеевки Донецкой области, погиб украинский военный, стрелок Виталий Староста. 48-летний военный жил в селе Большая Копаня на Закарпатье.

Трагическое известие сообщили в Facebook Виноградовского городского совета. Отмечается, что солдат получил огнестрельное ранение в бою 10 февраля.

"Выражаем искренние соболезнования семье и побратимам. Вечная память Герою – Защитнику Украины!" – отметили в горсовете.

Напомним, на Бахмутском направлении Донецкой области погиб чтец, певчий архиерейского хора Спасо-Преображенского кафедрального собора Виктор Цыба из Белой Церкви. Защитнику было 52 года, оба его сына тоже служат в ВСУ.

Также во время вражеского штурма в Луганской области оборвалась жизнь 51-летнего защитника из Миргородского района Полтавской области Виталия Сидорки. Свой последний бой воин принял 15 апреля.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 19 апреля в Киеве простились с сержантом 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Павлом Петриченко. Его жизнь оборвалась в Донецкой области 15 апреля, когда воин выполнял боевое задание.

– В Сумской области после похорон погибшего на войне военного Владислава Стешкова умерла его мать Виталина Стешкова – сердце женщины не выдержало смерти сына. Две могилы родных людей на кладбище в Путивле появились с разницей в несколько дней.

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