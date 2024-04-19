Его не дождались с фронта трое детей и внучка: в боях на Донетчине погиб певчий собора с Киевщины. Фото

В боях в Бахмутском районе Донетчины погиб чтец, певчий архиерейского хора Спасо-Преображенского кафедрального собора Виктор Цыба из Белой Церкви. Защитнику было 52 года, оба его сына тоже служат в ВСУ.

Дома его возвращения с фронта ждали жена, трое детей и внучка. О потере сообщила пресс-служба Белоцерковской епархии ПЦУ.

Виктор Александрович Цыба родился 27 мая 1972 года в Нежине Черниговской области. Там окончил школу, профессионально-техническое училище и училище культуры. После срочной службы женился, работал столяром.

В Нежине мужчина постригся в чтецы. В 2006 году переехал с семьей в город Белая Церковь на Киевщине.

Он активно участвовал в приходской жизни Спасо-Преображенского кафедрального собора Белоцерковской епархии. В частности, был старостой архиерейского хора, работал в издательском отделе, учился в Киевской духовной семинарии.

С началом полномасштабной войны в Украине 15 марта 2022 года церковнослужитель вступил в территориальную оборону. Впоследствии старший солдат защищал страну в рядах ВСУ, воюя на разных направлениях.

Жизнь воина оборвалась 10 апреля 2024 года во время выполнения боевого задания в Бахмутском районе Донецкой области. Без мужа, отца и дедушки остались его жена, трое детей и внучка. Оба сына Виктора Цыбы также служат в Вооруженных силах Украины.

"Митрополит, духовенство, монашество и верующие Белоцерковской епархии выражают соболезнования жене, детям, родственникам, друзьям, близким и боевым побратимам. Царство Небесное и вечная память воину чтецу Виктору Александровичу!" – отметили в соборе.

Как сообщал OBOZ.UA, в первый день весны этого года в боях под Бахмутом погиб 27-летний старший солдат Владимир Основенко из Киева на позывной "Найт". Сын священника защищал Украину с первых дней полномасштабной войны, служил в 241-й бригаде теробороны.

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