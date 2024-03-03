На войне погиб 27-летний сын киевского священника Владимир 'Найт' Основенко

В первый день этой весной в боях с врагом под Бахмутом погиб старший солдат Владимир Основенко из Киева. Сын священника защищал Украину с первых дней полномасштабной войны, служил в 241-й бригаде теробороны.

Воину с позывным "Найт" было 27 лет. О потере сообщили в Facebook побратимы защитника и знакомые его семьи.

Владимир Павлович Основенко – сын киевского священника благочинного Дарницкого и Днепровского районов, военного капеллана, многолетнего участника украинского национально-освободительного движения и украинского церковно-освободительного движения.

"Православный христианин, украинский националист, киевлян, футбольный фанат. Достойный сын своих родителей протоиерея Павла и Виктории Основенко", – рассказал о защитнике пресс-офицер 112-й бригады ТрО Киева Андрей Ковалев, который служил с ним.

Владимир мобилизовался с первого дня российского полномасштабного вторжения, присоединившись к рядам 130-го батальона 241-й бригады Киевской территориальной обороны. Это легендарное подразделение столичной ТРО – один из первых батальонов 112-й бригады, реально основанных и развернутых еще до начала полномасштабной агрессии боевых; первый батальон Сил ТрО ВСУ, который за свои боевые заслуги и мужество воинов получил из рук президента боевое знамя батальона.

"Найт" служил там снайпером, отправил на тот свет "несколько десятков орков, разменяв свою жизнь по хорошему курсу". Побратимы и знакомые говорят, что он был настоящим украинским воином, в нем чувствовалось правильное родительское воспитание – любовь к Богу, Украине и украинской нации.

"Жизнь "Найта" нас учит бояться не ТЦК, а самой возможности жить в страхе. Потому что если не защищать страну, есть шанс напрасно погибнуть по нулевому курсу от руки чеченца или бурята", – написал в Facebook Сергей Нечипоренко.

Старший солдат Владимир "Найт" Основенко погиб 1 марта 2024 года в бою с оккупантами в районе села Ивановское на Бахмутском направлении.

"Не должны родители оплакивать своих детей. Помяните воина Владимира. Задонатьте его подразделению на разведывательный беспилотник "Валькирия"… Вечное уважение Владимиру. Вечная слава, "Найт"!" – написала Светлана Свердличенко на странице отца погибшего Героя.

Смелому солдату теперь навеки 27 лет, без родного человека остались его родители и младший брат.

"Даже в голове не укладывается, в ноябре, когда был в отпуске, виделись, всегда улыбающийся и на позитиве. Прекрасный воин, с первых дней полномасштабного вторжения добровольцем пошел защищать свою Родину-Украину. Не раз он смотрел рашист*кой смерти в глаза, всегда ходил по лезвию ножа, был бесстрашным и смелым воином. Царство Небесное тебе, сынок. Ты был настоящим, искренним и добрым… Почивай с Богом! – добавил знакомый семьи Любомир Кащий.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб воин Назар Соколовский, который в мирной жизни был депутатом от "Европейской Солидарности" в одном из сельсоветов Тернопольщины и футболистом-любителем. Защитнику было 34 года, у него остались жена и маленький сын.

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