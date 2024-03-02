Остался маленький сын: на фронте погиб депутат от 'Евросолидарности' из Тернопольщины

На войне погиб воин из Тернопольщины Назар Соколовский. В апреле депутату одного из сельсоветов области от "Европейской Солидарности" и футболисту-аматору могло исполниться 35 лет.

Однако вражеский авиаудар, нанесенный российскими войсками по Сумщине, оборвал жизнь защитника, которого дома ждали молодая жена и маленький сын. О потере сообщили в "Европейской Солидарности".

В партии рассказали о гибели на войне депутата Саранчуковского сельсовета Тернопольской области от "ЕС" Назара Соколовского. В апреле ему должно было исполниться 35 лет.

"Назар родился 27 апреля 1989 года в селе Рыбники. Работал директором КП "Благоустройство-сервис", был общественно активным и общественно ответственным. Любил играть в футбол. На протяжении нескольких лет защищал цвета бережанского коллектива "Хатки", выступавшего в чемпионатах Тернопольской области, Тернопольского и Бережанского районов", – отметили в Европейской Солидарности.

Только в августе 2021 года Назар Соколовский женился. Но тихое семейное счастье оказалось недолгим: спустя полгода Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, поэтому мужчина встал на защиту родной земли – как отметили в "ЕС", еще в самом начале большой войны.

Службу Назар Сококоловский нес в Силах специальных операций. Погиб в результате российского авиационного удара в Сумской области.

"У Назара остались двухлетний сын, жена, родители и брат с сестрой. "Европейская Солидарность" выражает искренние соболезнования семье, друзьям и побратимам Назара. Вечная память и слава Герою!" – отметили однопартийцы павшего воина.

Напомним, ранее стало известно, что в больнице остановилось сердце воина ССО, раненного в Херсонской области. 22-летний Андрей Тыпусяк из 73 морского центра специальных операций получил ранения во время операции на Тендровской косе у берегов Херсонской области в конце февраля. Тогда, как признали в ССО, подразделение понесло потери.

Андрей получил смертельные ранения, прикрывая отход побратимов.

Кроме того, 2 марта этого года свой 55-й день рождения мог бы отмечать талантливый украинский поэт и воин Глеб Бабич, который стал на защиту Украины еще в начале войны на Донбассе и прошел, в частности, бои на Острой Могиле и в Дебальцево. Однако 27 июля 2022 года он погиб на фронтах уже полномасштабной войны с Россией.