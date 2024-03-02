'Спас своей отвагой побратимов': остановилось сердце воина ССО, раненного на Херсонщине

В больнице 28 февраля остановилось сердце 22-летнего воина 73 морского центра специальных операций Андрея Тыпусяка из Ивано-Франковской области. Он получил тяжелые ранения во время операции на Тендровской косе Херсонской области, прикрывая отход побратимов.

У молодого воина осталась жена и сын. О смерти Андрея Тыпусяка сообщает "Общественное" со ссылкой на главу Пасечнянского общества Андрея Гунду.

"28 февраля в больнице скончался воин 73 морского центра специальных операций с Ивано-Франковской области Андрей Тыпусяк. Он получил ранения во время операции на Тендровской косе у берегов Херсонской области, где его побратимы погибли", – пишет издание.

Уроженец села Пасечная, Андрей Тыпусяк защищал Украину в рядах Сил специальных операций. Бой, ставший для него последним, принял во время выполнения спецзадания на Херсонщине.

"Андрей обеспечивал уход основных сил группы после выполнения специальной задачи и принял свой последний бой, навечно оставшись в строю и спас своей отвагой многих побратимов", – написали о Герое на странице Пасечнянской громады в Facebook.

На малой родине воина добавили, что Андрей "был примером и опорой для всей своей семьи".

"Честный, уверенный, верный… Он всегда был готов помочь людям, не отказывал, если мог чем-то поддержать, помочь, уберечь! Именно желание защитить самых родных и повело сердце Воина на фронт", – говорится в сообщении.

Защитнику было всего 22 года. Однако он успел создать семью: дома Героя ждали любимая жена и сын.

"Невероятный, добрый и замечательный парень, который много смеялся. Любил свою работу и в 21 год гнал впереди всех по морским волнам. Я называла его "малый", потому что даже для моих 26 лет он действительно был, как бородатый ребенок. Он любил свою жену и обожал своего сына... Это — очень большая потеря. Для побратимов. Для друзей. Для всех, кто его любил", — вспоминает боевой медик "Госпитальеров" Екатерина Галушка.

Напомним, 29 февраля в Силах специальных операций официально подтвердили гибель группы воинов 73-го морского центра специальных операций. Согласно сообщению, защитники обеспечивали отход основных сил группы после выполнения специальной задачи – и приняли свой последний бой с врагом.