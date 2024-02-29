Воины ССО героически погибли во время выполнения боевого задания: официальное заявление

В Силах специальных операций Вооруженных сил Украины подтвердили гибель воинов 73-го морского центра специальных операций. Это произошло во время столкновения бойцов с российскими оккупантами.

Воины ССО обеспечивали отход основных сил группы после выполнения специальной задачи. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ССО в ночь на четверг, 29 февраля.

"Воины приняли свое последнее сражение, навечно оставшись в строю", – сказано в сообщении.

В ССО ВСУ отметили, что героическая и сверхсложная боевая работа подразделений ССО на суше, на море и в глубоком тылу противника – это ежедневный вклад воинов ССО в победу над врагом.

"Всегда помните, какой ценой добывается наша свобода. Вечная память и слава павшим побратимам! Искренние соболезнования семьям погибших!" – добавили там.

Отметим, что информация про "черный день для ССО ВСУ" появилась в сети вечером 28 февраля. Враг распространил в сети фото погибших бойцов и заявил о попытке высадки наших воинов на Херсонщине.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы специальных операций ВСУ в очередной раз отработали по колонне российских захватчиков на Донецком направлении. Уничтожали врага с помощью FPV-дронов операторы 8-го отдельного полка.

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