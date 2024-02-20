Уничтожена техника и личный состав врага: бойцы ССО показали результаты своей работы в Донецкой области. Видео

Силы специальных операций ВСУ еще раз отработали по колонне российских захватчиков на Донецком направлении. Уничтожали врага с помощью FPV-дронов операторы 8-го отдельного полка.

Как рассказали в ССО Вооруженных сил Украины, экипаж беспилотного авиакомплекса обнаружил движение вражеской техники в своей зоне ответственности. После разведки по врагу ударили беспилотниками.

В частности, были уничтожены бронетранспортер, боевая машина пехоты, инженерная техника; еще две БМП повреждены. Кроме того, украинские защитники уничтожили четырех пехотинцев, а одного ранили.

"Военнослужащие противника тщетно пытались увернуться от ударных дронов", – отметили в ССО и показали соответствующее видео.

Отдельно воины 8-го полка ССО поблагодарили Хмельницкую громаду за FPV-дроны и поддержку, и предложили задонатить на наземные дроны для полка. Это можно сделать здесь.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские егеря-десантники недавно уничтожили военную базу оккупантов. Защитники несколькими точными ударами превратили в пепел вражескую технику, а также нанесли врагу потери в живой силе.

Как именно дроны-камикадзе украинского производства продолжают "кошмарить" российских оккупантов, как одним дроном превратили российскую "броню" в кучу металлолома, также можно посмотреть здесь.