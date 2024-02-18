Украинские дроны, объединившись, уничтожили вражеский бронетранспорт. Видео

Дроны-камикадзе украинского производства продолжают "кошмарить" российских оккупантов. На этот раз БпЛА PEGAS в тандеме с еще одним дроном поразили вражескую бронетехнику.

Весь процесс превращения российской "брони" в кучу металлолома украинские воины сняли на видео. Его показали в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины.

"Дрон-камикадзе PEGAS объединился с братиком из крафтсерии STELL FRONT для уничтожения вражеского бронетранспорта", – отмечено в описании к видео.

Оба дрона, проведшие эффектную "демилитаризацию" вражеской бронетехники, произведены украинской компанией "Эскадрон".

"Так держать, уничтоженной вражеской техники будет больше", – прокомментировали применение своих БпЛА украинскими воинами в компании.

Напомним, ранее стало известно, что накануне 17 февраля Силы обороны разгромили армию РФ на Запорожском направлении. Из 30 единиц техники, которую враг бросил в атаку, уничтожено более половины, а потери врага погибшими и ранеными составили не менее 150 человек.