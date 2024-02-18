Российские войска 17 февраля попытались пойти в наступление на Запорожском направлении. В атаку бросили около 30 десятков техники и множество живой силы.

Наступление завершилось для россиян разгромом: украинские воины уничтожили более половины вражеской техники, потери захватчиков в живой силе ранеными и убитыми достигли 150 человек. Об этом рассказали в Оперативном командовании "Запад".

Там отметили, что в российском наступлении было задействовано 30 единиц военной техники и "достаточно большой личный состав противника".

Однако попытка завершилась для окупантов разгромом. Только убитыми они лишились около 70 своих солдат.

"Силы обороны на Запорожском направлении разгромили вчерашнее наступление россиян. Уничтожены 18 единиц техники (из них 3 танка), около 70 орков отправлены на концерт Кобзона, 80 заказывают билеты. После наступления россияне отошли на предыдущие позиции", – подчеркнули в ОК "Запад".

Военные также опубликовали кадры зрелищного очищения украинской земли от российских пришлых.

"Распиаренное наступление имени "Цезаря Куникова" на Запорожском направлении разбилось, как и одноименный БДК... Работаем! Уничтожаем врага!" – заверили в ОК "Запад".

Напомним, ранее стало известно, что в ходе российской наступательной операции в районе Авдеевки погибли не менее 47 тыс. военных РФ. Только во время захвата города ликвидировано не менее 17 тысяч захватчиков.

Тем временем в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш" убеждены, что российские подразделения не возобновятся после Авдеевки. Агент движения в 74-й отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ сообщил, что за период штурмов Авдеевки эта бригада потеряла более 50% офицерского состава, а количество раненых оценивают более чем в 750 человек.

Пока вопрос дальнейшего существования этой бригады рассматривает руководство 41-й армии ВС РФ.