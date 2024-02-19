Превратили в пепел: егеря-десантники точными ударами уничтожили базу оккупантов. Видео

Украинские егеря-десантники недавно уничтожили военную базу оккупантов. Защитники несколькими точными ударами превратили в пепел вражескую технику, а также нанесли врагу потери в живой силе.

Видео последствий удачной охоты егерей опубликовали в официальном Telegram-канале Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. В частности, с помощью пяти точных ударов воины устранили вражеские средства радиоэлектронной борьбы, склад дронов, повредили несколько автомобилей и ликвидировали около десятка оккупантов.

По вражеской военной базе успешно отработали артиллеристы 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины.

Так, под мостом, который служил российским оккупантам за хранилище, бесславно погибли около десятка из них, а еще пятеро получили ранения. Удар был столь мощным, что о нем рассказывали в русских пабликах в течение нескольких дней.

Ранее сообщалось, что на оккупированной части Донецкой области резко возросло количество сбежавших из армии страны-агрессора. Открыто много уголовных производств, и в последнее время россияне активизировали розыск таких беглецов.

Как сообщал OBOZ.UA, дроны-камикадзе украинского производства продолжают "кошмарить" российских оккупантов. На этот раз БПЛА PEGAS в тандеме с еще одним дроном поразили вражескую бронетехнику. Весь процесс превращения российской "брони" в кучу металлолома украинские воины сняли на видео.