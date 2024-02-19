"Каждый день бегут с фронта, чтобы выжить": российские оккупанты активизировали охоту на "мобиков" родом с Донбасса

На оккупированной части Донецкой области резко выросло количество сбежавших из армии страны-агрессора. Заведено много уголовных дел, и в последнее время россияне активизировали розыск таких беглецов. Отбывать наказание за решетку (по данным так называемого Донецкого военного суда) в прошлом году якобы отправился всего один человек, но местные жители утверждают, что ситуация иная. Тем не менее после Нового года произошел новый виток бегства, так как вероятность погибнуть на фронте намного выше, чем мотать срок в колонии.

Подробнее о том, что сейчас происходит в оккупации, читайте в материале OBOZ.UA.

"СОЧи" или дезертиры?

Так называемые СОЧи – это лица, самовольно оставившие часть или место службы на некоторое время. То есть для решения каких-то личных проблем или же "просто погулять, отдохнуть". Дезертиры кардинально отличаются от "СОЧей" мотивом – желанием избежать службы не на какое-то время, а навсегда. Но на практике доказать, что он именно дезертир, непросто, нужны веские факты.

Чем больше срок "загула" самовольно оставивших часть, тем серьезнее наказание (ст. 337 российского уголовного кодекса). В сентябре 2022 года, спустя полгода с начала полномасштабного вторжения в Украину, по отмашке Кремля ответственность для такой категории военнослужащих была ужесточена.

Если раньше за самовольное оставление части продолжительностью свыше одного месяца предусматривалось наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, то эти же действия в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. А в мае 2023 года Верховный суд РФ вынес вердикт, что теперь от сроков отсутствия на службе ничего не зависит, то есть за пару дней "загула" могут влепить полную десятку.

В самой РФ таких дел (и посадок) уже много, а на оккупированной части Донецкой области, где сейчас руководствуются законами страны-агрессора, по неизвестной причине решили "наверстать". Местные жители все же предполагают, что "беглецов стало очень много" и именно это послужило команде "фас".

По информации из оккупации, "СОЧами" на Донбассе занимается 121-й военно-следственный отдел СК РФ. Над делами "работают прикомандированные следователи с большой земли в званиях до полковника юстиции включительно".

Лучше остаться живым

Точное количество сбежавших со службы в армии РФ на территории оккупированной части Донецкой области тщательно скрывается. Правда, в сеть просочился список разыскиваемых "СОЧей" по состоянию на середину 2023 года.

В нем фигурирует почти три тысячи беглецов из 1-го армейского корпуса – жителей именно Донецкой области. Среди них много командиров взводов, рот, есть и "обычные" снайперы.

Интересно, что среди этих "СОЧей" немало тех, кто приветствовал оккупантов и радовался "освобождению". Но вот воевать за Россию и тем более рисковать собственной жизнью желания у многих точно нет.

В обсуждениях в социальных сетях одной из главных причин оставления места службы называют в первую очередь беспредел российского командования, которое безжалостно бросает местных в "мясные штурмы".

"Будем смотреть правде в глаза – большинство мобилизованных простых граждан Донбасса из-за наплевательского отношения командования просто бежит с фронта. Ни о каком "приподнятом настроении" в войсках не идет даже речи (…) Большинство не имеют никакой мотивации и при любом удобном случае бегут. Отловленных на улицах Донецка и насильно доставленных на фронт мужчин можно понять", – пишет админ одного из "дэнээровских" Telegram-каналов.

В комментариях под постами о "беглецах" все соглашаются, что СОЧ – это действенный способ выжить. Но некоторые пишут, что все же лучше сдаться в плен украинским военным (и отказаться от обмена), так как подавляющее большинство осужденных по 337-й статье российского УК не отправляют за решетку – им дают условный срок и возвращают на фронт.

Обещали – обманули

В донецких пабликах, посвященных теме мобилизации в "ДНР", сейчас бурно обсуждают усилившуюся "охоту" на сбежавших со службы местных жителей. Среди них только малая часть контрактники, подавляющее же большинство "беглецов" – принудительно мобилизованные и отправленные воевать против Украины.

Есть и те, кого обманом принудили подписать контракт. Например, 18-летний житель оккупированной части Донецкой области некоторое время тому был мобилизован. Но так как в таком возрасте срочников/"мобиков" на фронт вроде как не должны отправлять, то в армии страны-агрессора ввели практику "превращения в контрактника". А они по закону могут воевать хоть с 18 лет.

В данном же случае парню пообещали, что он будет оператором БПЛА, но в итоге обманули и записали пулеметчиком.

"А через шесть дней после подписания контракта отправили на передок, без КМБ (без прохождения курса молодого бойца. – Ред.)", – рассказали в комментарии под одним из постов его родственники. В итоге парень выбрал удачный момент и сбежал – теперь прячется.

И таких залегших на дно, судя по обсуждениям, действительно немало. В пабликах обсуждают, как разыскивают "СОЧей". Сначала присылают смс-сообщение, в котором оккупанты дают срок для возвращения в часть, – в ином случае грозятся возбудить уголовное дело и что "ответственности избежать не получится". Затем высылают наряд проверить по месту жительства/регистрации, приходят и к родственникам беглеца – особенно садистски терроризируют родителей.

Но если сбежавший залег на дно "в правильном месте", то искать могут долго. Единственный минус, говорят в комментариях родственники "СОЧей", – то, что на улицу выйти нельзя. Первая проверка документов – и все. Но такой добровольный домашний "арест" считают куда лучшей перспективой, чем стать пушечным мясом.

"Из армии оккупантов насильно мобилизованные жители Донецкой области (и не только они) бегут каждый день, бегут с фронта, чтобы выжить. Это правда. Если непосредственно участвуют в боевых действиях, то часть сдается в плен нашим военным, а часть предпочитает прятаться в родных местах. Главное, что и те, и другие категорически не хотят воевать. Не хотят умирать", – говорит собеседник OBOZ.UA в украинской разведке.

Некоторые местные жители сейчас начинают потихоньку прозревать и винить во всем путинский режим.

"Какое лицемерие – развязать войну и за отказ идти на войну судить своих же граждан!", "Защита" Донбасса – это одних похоронить, а других – посадить", – пишут они. Но все же упорно продолжают считать оккупированную часть Украины российской территорией.

О том, во что сейчас превратился оккупированный Донецк, можно прочесть тут.