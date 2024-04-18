Выполнял задание во время штурма в Луганской области: на фронте погиб Герой из Полтавщины

В боях за Украину против российских оккупантов погиб 51-летний защитник Виталий Сидорка. Жизнь Героя оборвалась во время вражеского штурма в районе поселка Белогоровка Луганской области.

Боец жил в селе Поповка Камышнянской общины Миргородского района Полтавской области. Трагическое известие "Суспільному" сообщил представитель областного ТЦК и СП Роман Истомин. Свой последний бой воин принял 15 апреля.

Напомним, в Донецкой области, защищая Родину от оккупантов, погиб 42-летний украинский защитник, историк и википедист Юрий Лущай. Военный с 28 марта считался пропавшим без вести, позже стало известно, что в тот день он погиб в результате российских обстрелов.

Также на Авдеевском направлении во время выполнения боевого задания 29 января погиб военный из Киевской области Евгений Хижняк. Боец служил в президентской бригаде Богдана Хмельницкого. У защитника Украины остались маленькая дочь, жена, мать и брат.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В боях с врагом оборвалась жизнь 51-летнего военного Степана Дильного из Львовской области. Он защищал Украину в рядах 33-го отдельного стрелкового батальона ВСУ.

– Защищая Украину от врага, погиб также 30-летний воин Богдан Завгородний из Черкасской области. Он служил в 67-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

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