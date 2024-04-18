'С юных лет мечтал стать военным': на войне погиб защитник с Черкасщины. Фото

Защищая Украину от врага, погиб 30-летний воин Богдан Завгородний из Черкасской области. Он служил в 67-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Дождевого 17 апреля громада провела своего Героя в последний земной путь. Об этом сообщается на ее странице Facebook, где опубликовали фото с церемонии прощания.

Там отметили, что Завгородний Богдан Александрович был родом из села Русская Поляна Черкасского района. Он еще с юных лет имел одну мечту – быть военным и защищать Родину, поэтому в 18 лет ушел на срочную службу.

Когда началась полномасштабная война, младший сержант был начальником группы хранения боеприпасов к наземной артиллерии полевого артиллерийского состава роты обеспечения боеприпасами батальона материального обеспечения 67-й ОМБр.

Командир батальона материального обеспечения объявил защитнику Благодарность за содействие освободительному делу по защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

"Сегодня мне 30 лет, думал ли я, что встречу эту дату на войне, конечно нет, у меня были гораздо лучшие планы, но жизнь не всегда такая, как ты хочешь. Ничего, все равно очень рад, что сейчас я делаю что-нибудь важное не только для себя, а для всех. Хочу поблагодарить всех, кто был и есть со мной по жизни. Обязательно все будет хорошо, у нас всех. Слава Украине. 67-я ОМБр. Железом и Огнем!" – писал воин в соцсети 28 июля 2023 года.

Детали о его гибели неизвестны. В среду, 17 апреля, даже небо оплакивало дождем погибшего защитника, у которого был веселый нрав и хорошо любящее сердце, теплом которого он согревал самых родных людей.

"Невозможно утолить боль потери, но мы разделяем ее и выражаем искренние соболезнования родным и близким. Неугасимая память о погибшем земляке навеки будет жить в наших сердцах. Светлая память Герою!" – добавили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 апреля в Черкассах простились с младшим сержантом Анатолием Ивановым, который с конца октября считался пропавшим без вести в зоне боевых действий на Харьковщине. Он участвовал в АТО, а во время полномасштабной войны был стрелком помощником гранатометчика в штурмовой роте.

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