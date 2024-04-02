Отдал жизнь за Украину: в Черкасской области попрощались с защитником, погибшим в боях на Харьковщине. Фото

В Черкассах 2 апреля провели в последний путь воина-земляка Анатолия Иванова. С конца октября он считался пропавшим без вести в зоне боевых действий на Харьковщине.

А 21 марта стало известно, что воин погиб: его опознали побратимы. О вернувшемся на щите Герое рассказал секретарь Черкасского городского совета Сергей Тищенко.

"Сегодня Черкасщина простилась с отважным Героем, вернувшимся домой на щите, младшим сержантом Ивановым Анатолием Александровичем", – отметил он.

Родился и вырос Анатолий Иванов в Черкассах. Здесь получил среднее образование. Здесь же – работал водителем на нескольких городских предприятиях.

До полномасштабного вторжения РФ мужчина защищал Украину от тогда еще гибридной агрессии России: он участвовал в АТО в 2015-2016 годах. Когда же кровожадный сосед напал уже открыто – снова одел воинскую форму и взял в руки оружие. Служил в должности стрелка-помощника гранатометчика штурмового отделения штурмового взвода штурмовой роты.

27 октября 2023 года, выполняя боевое задание на Харьковщине, Анатолий Иванов пропал без вести. Без малого пять месяцев его близкие не имели никакой весточки о судьбе воина, пока не стало известно о непоправимом: 21 марта Анатолия Иванова в одном из погибших воинов опознали его побратимы.

"Он не только служил в армии, но и отдавал свое сердце и душу ради независимости и свободы нашей страны. Он носил шеврон с надписью "Сдаваться запрещено", что олицетворяет дух всех украинцев, которые сегодня борются за свою свободу. Мы обязаны помнить об их подвиге и продолжать бороться за победу Украины. Искренние соболезнования родным и близким", – написал Тищенко.

Герою навсегда останется 47 лет.

Напомним, на фронте погибла защитница с Волыни, которая в 22 года вступила в ряды ВСУ. В разгар полномасштабной войны Надежда Войцишин со своим любимым, тоже воином ВСУ, создали семью. Девушка мечтала после победы отпраздновать громкую свадьбу, но сделать это ей было не суждено.

Кроме того, стало известно, что на фронте погиб Сергей Тарасенко из Киева. 29 марта воина провели в последний путь.

А 24 марта в столице простились с украинским боксером Валерием Родионовым, защищавшим родную землю в рядах спецподразделения ГУР МОУ "Артан".

Также сообщалось, что в боях Донецкой области погиб защитник с Волыни. Стрельцу-оператору одного из штурмовых батальонов Василию Куприянчику было всего 20 лет. Он пропал без вести возле населенного пункта Орловка Покровского района Донецкой области 22 марта 2024 года. Впоследствии стало известно, что Герой погиб.

А на Закарпатье получили трагическое известие о гибели под Бахмутом молодого воина Юрия Головчака. До своего 29-го дня рождения он не дожил пять дней