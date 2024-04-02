'Мечтала о громкой свадьбе': на фронте погибла защитница с Волыни, которая в 22 года вступила в ряды ВСУ. Фото

На Запорожье погибла молодая защитница с Волыни Надежда Войцишин. Она стала в ряды Вооруженных сил в 2020 году, а в 2022-м, в разгар полномасштабной войны, соединила свою судьбу с любимым, тоже военным.

После победы Надежда мечтала отпраздновать громкую свадьбу в кругу родных, друзей и побратимов, однако не суждено: на малой родине получили сообщение о смерти 26-летней военной. Трагическое известие сообщила Любомльская городская территориальная громада.

"С болью и грустью сообщаем, что 30 марта 2024 года в районе населенного пункта Тарасовка Запорожской области найдена умершей Героиня, мужественная защитница – капитан Войцишин Надежда Сергеевна, 1998 года рождения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей, разделяем с вами боль невосполнимой утраты и склоняем головы в глубокой скорби. Спасибо нашей защитнице за подвиг, преданность украинскому народу, стойкость и патриотизм!" – говорится в сообщении.

Участница Facebook-группы "Волонтерская помощь Любомль Волынь" Екатерина Мокренко рассказала, что родилась Надежда в Попасной на Луганщине. Однако, когда Россия начала против Украины войну в 2014 году, родители вывезли еще несовершеннолетнюю тогда девочку на Волынь, в город Любомль. Там Надя оканчивала школу, жила она у своей тети.

"Уже здесь покорила многих своим украинским – разговаривала исключительно на родном, соловьином. По окончании школы поступила на педагогический факультет в городе Ривне, параллельно училась также на военной кафедре. Хотя в родном городе в то время стало спокойнее, решила остаться в Западной Украине, потому что жила, вдохновлялась, любила все, что касалось украинского. Надежду интересовало все – обряды, традиции, обычаи, поэзия, культура, потому что Украина была любовью ее жизни", – отметила Мокренко.

В 2020 году Надежда приняла судьбоносное для себя решение: вступила в ряды ВСУ. Решение она объясняла тем, что мечтает о сильной, свободной и независимой Украине, пишет Мокренко.

"В 2022 году Надя вышла замуж. Юрий Войцишин тоже сегодня защищает наш покой. Это была любовь всей ее жизни. Они безгранично любили. Вся лента Нади была наполнена любовью, мечтами и планами на будущее со своим любимым: "Верю, нашей искренней Любви не будет края" ...Они жили, любили, видели свое будущее до глубокой старости вместе ...Они должны были родить детей, воспитать их такими же Настоящими, как сами, научить любить Украину превыше всего ...Но нет, Надя никогда уже не станет мамой ...Ибо наш "старший брат", наш "гуманный сосед" почему-то решил "освободить" нас от "тяжести нацизма", – говорится в сообщении.

Надежда, рассказала Мокренко, очень мечтала о громкой свадьбе после победы. "Закончится война, отгуляем со всеми традициями, с друзьями, родными". Девушка даже купила свадебное платье для вожделенного праздника.

"Теперь это платье свадебное вместе с вышитой рубашкой ждут свою невесту, чтобы быть вложенными в гроб и сопровождать в последний путь ...Надежда была очень светлой, искренней, доброй, приветливой, всегда с теплой улыбкой на губах. Она была Солнышком, надеждой и опорой для своих родных: дедушки с бабушкой, мамочки с папой и братиком, для тети, сестричек. Была хорошим, надежным другом для гражданских друзей и побратимов. К слову, Надя служила со своими побратимами наравне, имела звание капитана (уверена, такие звания просто так не присваиваются). Надя была милая, красивая, нежная, хрупкая для своего любимого. Хочется, чтобы память о ней осталась такой, какой она была сама: светлая, солнечная, улыбчивая", – написала Мокренко.

Щемящее обращение-прощание с любимой на своей странице в соцсети оставил также ее муж Юрий Войцишин.

"Ты была очень светлым человеком, который всегда был готов помочь и поддержать в любое время. Мне тебя не хватает и не будет хватать постоянно. Я не могу поверить до сих пор, что тебя больше нет. У нас были такие хорошие планы, мы собирались еще столько сделать, мы только начали создавать семью. Я тебя очень люблю, ты навсегда останешься в моем сердце", – написал воин.

О времени прибытия в Любомль скорбного кортежа и времени и дате прощания с Надеждой Войцишин в горсовете пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб Сергей Тарасенко из Киева. 29 марта воина провели в последний путь.

А 24 марта в столице простились с украинским боксером Валерием Родионовым, защищавшим родную землю в рядах спецподразделения ГУР МОУ "Артан".

Также сообщалось, что в боях в Донецкой области погиб защитник с Волыни. Стрельцу-оператору одного из штурмовых батальонов Василию Куприянчику было всего 20 лет. Он пропал без вести возле населенного пункта Орловка Покровского района Донецкой области 22 марта 2024 года. Впоследствии стало известно, что Герой погиб.

А на Закарпатье получили трагическое известие о гибели под Бахмутом молодого воина Юрия Головчака. До своего 29-го дня рождения он не дожил пять дней