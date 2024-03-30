Отдал жизнь за Украину: в боях Донецкой области погиб молодой защитник с Закарпатья. Фото

На войне с российскими оккупантами погиб молодой воин из Закарпатья Юрий Головчак. Свой последний бой он принял 26 марта под Бахмутом.

31 марта защитнику могло бы исполниться 29 лет. Трагическое известие сообщили в Дубриницко-Малоберезнянской территориальной общине.

"С глубокой грустью сообщаем, что, защищая Родину, 26 марта 2024 года, в районе Бахмутского направления, погиб наш земляк, житель села Смерековая, солдат, наводчик горно-штурмового отделения, горно-штурмового взвода горно-штормовой роты воинской части А3029 (10 отдельная горно-штурмовая бригада. – Ред.) Головчак Юрий Романович, 31.03.1995 года рождения", – говорится в сообщении.

Сейчас воин возвращается на малую родину на щите. Земляков призывают достойно встретить Героя и почтить его память.

О встрече Юрия Головчака и дате прощания с ним обещают сообщить позже

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб Сергей Тарасенко из Киева. 29 марта воина провели в последний путь.

Также сообщалось, что в боях Донецкой области погиб защитник с Волыни. Стрельцу-оператору одного из штурмовых батальонов Василию Куприянчику было всего 20 лет. Он пропал без вести возле населенного пункта Орловка Покровского района Донецкой области 22 марта 2024 года. Впоследствии стало известно, что Герой погиб.