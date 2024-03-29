'Пришло известие, с которым невозможно смириться': на фронте погиб Сергей Тарасенко из Киева. Фото

Ушел из жизни еще один украинский защитник – киевлянин Сергей Тарасенко. 29 марта воина провели в последний путь.

Об этом сообщил его боевой побратим Владимир Лысенко. О гибели мужа его жена Елена рассказала 22 марта.

Женщина опубликовала в сети очень пронзительное сообщение.

"Любимый мой, родимый муж! Я не хочу верить в то, что тебя больше нет! Любовь моя, как мне без тебя быть? Ты так хотел домой, к нам, но пришло известие, с которым я не могу смириться! Очень тебя люблю, мой самый лучший мужчина! Я очень хочу, чтобы ты был жив, но не могу ничего изменить! Мне тебя очень не хватает!" – написала Елена и показала фотографию воина.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне против российских оккупантов погиб старший стрелок-оператор одного из штурмовых батальонов Василий Куприянчик. Солдату было всего 20 лет.

Ранее в районе села Работино Запорожской области погиб 38-летний боевой медик Петр Сендецкий. Он жил в Тернополе.

Также на фронте погиб старший солдат Василий Гома. 37-летний боец был родом из села Гринево Хмельницкой области.

Вблизи населенного пункта Константинопольское Донецкой области погиб старший солдат Александр Пархомчук. 25-летний Герой родился на Волыни.

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