Ему навсегда будет 38: у Роботиного погиб боевой медик из Тернопольщины. Фото

В боях с российскими оккупационными войсками погиб защитник из Бережан Тернопольской области Петр Сендецкий. Герой отдал свою жизнь за независимость Украины у Роботиного на Запорожье.

Ему навсегда останется всего 38 лет. Об этом сообщили в Бережанском городском совете.

Жизнь боевого медика из 3-й пехотной роты воинской части А4947 оборвалась 18 февраля во время выполнения боевого задания возле населенного пункта Роботино в Запорожской области.

В среду, 6 марта, Петра Сендецкого провели в последний путь в его родном поселке. Похоронили украинского защитника на Аллее Героев в селе Рай.

"Искренние соболезнования семье, друзьям и близким! Силы и крепости пережить эту тяжелую потерю", – отметили в горсовете.

Напомним, ранее стало известно, что в боях Донецкой области погиб защитник из Волыни Роман Литвин. На фронте молодой воин пробыл менее двух месяцев. У Героя остался маленький сын.

Также сообщалось, что на фронте погиб воин из Прикарпатья. Василий Фенин с позывным "Джавелином" принял свой последний бой на Лиманском направлении. На передовой Василий находился с декабря 2022, защищал, в частности, Угледар и Авдеевку.