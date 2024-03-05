Без отца остался маленький сын: в боях на Донетчине погиб защитник с Волыни. Фото

Во время выполнения боевой задачи на восточном направлении фронта погиб солдат Роман Литвин из Волынской области. От его попадания в войско до трагической смерти прошло менее двух месяцев.

Защитнику, сыну, отцу навеки осталось 28 лет. О потере сообщила Колковская поселковая объединенная территориальная громада.

Литвин Роман Юрьевич, 30.09.1995 г. р., был родом из села Боровичи Луцкого района Волыни. На военную службу его призвали 13 января этого года. До того мужчина, вероятно, и самостоятельно участвовал в военной подготовке.

Знакомые вспоминают, что он никогда не давал заднюю, так что и на фронте, как бы тяжело ни было, говорил: "Ни шагу назад".

"Я горд, что ты мой одноклассник, мой друг и побратим. Ты был, есть и останешься Героем навсегда. Почивай с миром, братец", – написал в Facebook его друг Петр.

К сожалению, военный путь солдата Романа Литвина был кратким. Верный военной присяге, в бою за родную землю, проявив стойкость и мужество, он погиб во время боевого задания 1 марта 2024 года в Донецкой области.

У защитника осталась молодая жена и маленький сын, родные. В громаде объявили трехдневный траур. О встрече траурного кортежа и дате захоронения скажут дополнительно.

"Вся Колковская громада склоняет головы в глубокой скорби, искренне сочувствуем семье, родным и близким Героя. Низкий поклон нашему воину-защитнику! Светлая и Вечная память!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в первый день этой весной, защищая Украину от врага, погиб 27-летний воин Виктор Марчик ("Егерь") родом из Волынской области. Он воевал на восточном направлении фронта.

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