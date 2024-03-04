Ему навсегда будет 27: в боях на Донетчине погиб защитник с Волыни. Фото

В первый день этой весны, защищая Украину от врага, погиб воин Виктор Марчик ("Егерь") родом с Волынской области. Он воевал на восточном направлении фронта.

Защитнику было 27 лет. О тяжелой, невосполнимой утрате сообщил Любешевский поселковый голова Олег Кух.

Марчик Виктор Михайлович, 1996 г. р., был уроженцем села Великий Курень Любешевской громады Камень-Каширского района Волыни.

Деталей о мирной и военной жизни мужчины нет. Пока известно лишь, что он встал на защиту Украины с первых дней полномасштабной войны. Служил в Сухопутных войсках ВСУ, был главным сержантом, имел позывной "Егерь".

Жизнь защитника оборвалась 1 марта 2024 года во время выполнения боевого задания на территории Донецкой области.

"Выражаю искренние соболезнования семье Героя, разделяю вашу боль и горе. Вечная память, честь и уважение мужественному воину-земляку! Низкий поклон Герою! – отметил глава громады.

В Камень-Каширском районе объявили 3, 4 и 5 марта трехдневный траур в связи с гибелью воина Виктора Марчика.

Добавим, что в прошлом году на войне также оборвалась жизнь односельчанина и однофамильца (возможно, родственника) "Егеря". В частности, 20 июня 2022 года во время выполнения боевого задания на Луганщине погиб военнослужащий Борис Викторович Марчик из села Великий Курень.

Как сообщал OBOZ.UA,23 февраля на фронте в Луганской области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Сергей Литвинчук из Волыни. Защитник служил в стрелковой роте, ему было 44 года.

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