Отдал жизнь за Украину: в боях на Луганщине погиб стрелок-оператор с Волыни. Фото

На фронте в Луганской области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Сергей Литвинчук с Волыни. Он служил в стрелковой роте.

Защитнику было 44 года. О потере сообщила Подгайцевская громада, предоставив также информацию о дате и времени прощания с воином.

Литвинчук Сергей Алексеевич был родом из села Зверев Луцкого района. Кем он работал в мирной жизни – неизвестно.

В ряды ВСУ мужчина присоединился в мае 2023 года, служил стрелком-оператором стрелковой роты одной из бригад.

Жизнь защитника оборвалась в результате вражеского минометного обстрела 23 февраля 2024 года вблизи села Невское Луганской области.

Во вторник, 27 февраля, воин возвращается в родительский дом "на щите". Попрощаются с ним на следующий день.

"Вечная память и уважение Герою! Искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины!" – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале февраля в Волынской области в последнюю земную дорогу провели пять Героев. В боях с врагом в разное время и в разных направлениях фронта погибли бойцы Роман Мигдаль, Роман Кондратюк, Иван Соловей, Александр Бондарук и Валентин Бугайчук.

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