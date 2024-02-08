Были верны присяге до последнего: в боях за Украину погибли пятеро бойцов с Волыни

На Волыни на днях будут провожать в последний земной путь пятерых Героев, которые отдали свою жизнь за Украину. В частности, в боях с врагом в разное время и на разных направлениях фронта погибли бойцы Роман Мигдаль, Роман Кондратюк, Иван Соловей, Александр Бондарук и Валентин Бугайчук.

Защитникам было от 37 до 56 лет, у всех остались жены, дети, родители. О потерях сообщили в местных громадах области.

Роман Миндаль

В четверг, 8 февраля, в Подгайцивской громаде состоится прощание с военнослужащим Романом Владимировичем Мигдалем. Командира 2-го разведывательного отделения разведывательного взвода второго мехбатальона одной из бригад ВСУ почти семь месяцев считали пропавшим без вести.

Известно, что защитник погиб 21 июля 2023 года во время минометного обстрела в районе н. п. Малая Токмачка Запорожской области. За месяц до гибели сержанта Романа Мигдаля наградили орденом "За мужество" ІІІ степени (приказ президента №350/2023 от 24 июня 2023 года). У него остались родители, жена и двое детей.

Роман Кондратюк

Воин Роман Анатольевич Кондратюк, 14.04.1989 г. р., из Ковеля погиб во время штурма вражеских позиций 26 июля 2023 года возле села Работино на Запорожье. С тех пор его официально считали пропавшим без вести, хотя родители почти сразу узнали о гибели сына.

Его отец тоже в то время был военным и от побратимов Романна знал о вражеском обстреле, который стал для сына последним. Экспертиза ДНК, результаты которой пришлось ждать до этих пор, подтвердила самое страшное.

"Выражаю искренние соболезнования родителям Романа – Анатолию Станиславовичу и Елене Васильевне, брату Андрею и всем, кто его знал и любил. Светлая память, честь и благодарность!" – отметили в Ковельской громаде Ковеля, добавив, что детали о прощании с 34-летним Героем сообщат дополнительно.

Иван Соловей

7 февраля второй раз за неделю пришло трагическое известие в Локачинскую громаду – подтвердили гибель жителя села Приветное Ивана Остаповича Соловья, 05.07.1967 г. р. Родные потеряли с ним связь 26 июля 2023 года и до последнего надеялись, что увидят его живым.

К сожалению, известно, что жизнь 56-летнего старшего сержанта ВСУ оборвалась в результате вражеского обстрела возле села Работино на Запорожье.

У защитника остались жена, дочери, родные. По распоряжению поселкового головы в громаде объявили трехдневный траур, а о прибытии кортежа с телом Героя землякам сообщат дополнительно.

Александр Бондарук

2 февраля 2024 года во время выполнения боевого задания на фронте в Донецкой области погиб воин Александр Сергеевич Бондарук, 13.09.1982 г. р., родом из села Залесье Шацкой громаді. Он защищал Украину с 12 марта 2022-го в рядах 110-й ОМБр им. генерал-хорунжего Марка Безручко.

У воина в родном селе осталась мама. Дату прощания с 41-летним Героем известят дополнительно.

Валентин Бугайчук

Житель Луцка Валентин Анатольевич Бугайчук, 02.10.1986 г. р., служил в должности такелажника эвакуационной группы хозяйственного взвода роты логистики.

Погиб солдат 6 февраля 2024 года во время выполнения боевого задания в районе н. п. Диброва на Луганщине. О дате и времени прощания с 37-летним защитником земляками сообщат дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб 49-летний защитник Роман Сиворак с Прикарпатья, служивший в 111-й бригаде теробороны Луганщины. В день своего рождения, 23 июля 2023-го, воин позвонил сыну, а затем связь с ним оборвалась, и с тех пор его считали пропавшим без вести.

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