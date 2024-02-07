Успел последний раз позвонить сыну: на фронте погиб Герой из Прикарпатья

На фронте погиб житель села Подпечеры Ивано-Франковской области Роман Сиворак. Перед тем, как родные потеряли с ним связь, мужчина успел позвонить по телефону сыну.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил Подпечеровский старостинский округ. Долгое время Роман считался пропавшим без вести.

Роман Сыворак родился 23 июля 1974 года. На фронт ушел в первые дни полномасштабной войны, был солдатом стрелкового отделения 75-го батальона территориальной обороны.

В июне 2022 года мужчину перевели в 111 бригаду теробороны Луганщины, где в то время было очень горячо. В одном из боев подразделение Романа попало под артиллерийский обстрел россиян. Многие собратья погибли, а Романа контузило.

"После выздоровления, именно в день своего рождения, 23 июля, Роман по телефону общался с сыном Андреем. После этого связь с отцом прервалась. Как оказалось – навсегда", — говорится в сообщении.

Долгие месяцы Роман считался без вести пропавшим. Только 12 января 2024 следователи Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях сообщили, что идентифицировали тело бойца. Согласно заключению ДНК-экспертизы, военный, вероятно, погиб в бою в августе 2022 года.

В среду, 7 февраля, в 14.00 траурный кортеж с телом Романа Сиворака прибудет в с. Подпечеры. Вечером, в 18:30 состоится панихида, а похоронят у Героя в четверг, 8 февраля.

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