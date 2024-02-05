'Недавно женился, у него родилась дочь': на фронте погиб нацгвардеец из Одесской области. Фото

В боях за Украину погиб 30-летний нацгвардеец Андрей Чобану из Одесской области. У защитника остались жена и новорожденная дочь.

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Кроме него, в рядах ВСУ из его многодетной семьи служат еще двое братьев. О потере сообщила Болградская районная военная администрация.

Андрей Стельянович Чобану родился в 1993 году в селе Оксамитное Болградской громады Одесской области, там окончил школу.

"Обеднела школьная семья на одного из своих лучших выпускников", – отметили в Оксамитненском лицее.

Андрей был старшим сыном из четырех детей (у него есть младшая сестра и двое братьев) в семье Аллы Николаевны и Стельяна Александровича Чобану.

Во время полномасштабной войны мужчина отправился служить в Национальную гвардию добровольцем. Также к войскам присоединились его братья: Иван после ранения на фронте сейчас находится дома, а Станислав продолжает нести службу.

Детали гибели нацгвардейца на фронте не сообщаются. Знакомые вспоминают его как приветливого и доброго человека. Он только недавно женился и стал отцом дочери.

В понедельник, 5 февраля, в Болградской громаде запланировано прощание с Героем.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Луганщине погиб 21-летний воин Олег Петренко из Броваров Киевской области. Он служил в одном из батальонов спецназначения Национальной гвардии.

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