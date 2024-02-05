Ему навсегда будет 21: в боях на Луганщине погиб защитник с Киевщины. Фото

На фронте в боях с врагом погиб молодой воин Олег Петренко из Броваров Киевской области. Он служил в одном из батальонов спецназначения Национальной гвардии.

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Мужественному защитнику был всего 21 год. О потере сообщили городской голова Игорь Сапожко и местные издания.

Солдат Олег Владимирович Петренко, 2002 года рождения, был механиком-водителем эвакуационного отделения взвода технического обслуживания батальона специального назначения НГУ.

Его молодую жизнь оборвал вражеский снайперский обстрел украинских позиций на территории Серебрянского лесничества в районе поселка Диброва Северодонецкого района Луганской области. Этот черный день был 31 января 2024-го – воин получил смертельное пулевое ранение.

"Ему навеки будет 21… Искренние соболезнования родным и близким Олега Владимировича… Вечная память и слава Герою-защитнику!" – отметил мэр Броваров.

Он добавил, что прощание с нацгвардейцем и отпевание состоится в понедельник, 5 февраля, в Храме Покрова Пресвятой Богородицы. Похоронят Героя на Аллее Славы.

Как сообщал OBOZ.UA, на Луганщине в результате вражеского обстрела погиб 18-летний боец "Азова" Артем Новачук из Ирпенской громады Киевщины. Парню было 16, когда началась полномасштабная война, он подписал контракт на службу в НГУ как только стал совершеннолетним.

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