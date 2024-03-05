Защищал Угледар и Авдеевку: на фронте погиб воин из Прикарпатья

На войне с оккупационными войсками России погиб воин из села Козари Ивано-Франковской области Василий Фенин. Военный с позывным "Джавелин" принял свой последний бой на Лиманском направлении на фронте.

О потере сообщили в понедельник, 4 марта, на сайте Букачевской территориальной громады. Василий воевал в составе 52-го отдельного стрелкового батальона в пулеметном взводе.

Боец пошел служить в ряды Сил обороны Украины в июне 2022 года. С декабря 2022 находился на "нулевых" позициях. Защищал Угледар, позже Авдеевку.

Как говорится в сообщении, Василий Фенин родился 28 июля 1982 года в селе Козари. Окончил местную школу, впоследствии учился в соседнем Вишневском филиале Букачевского лицея. Мужчина прошел срочную службу в пограничных войсках.

Позже Василий уехал за границу. Сначала работал в Польше, а затем в течение 15 лет жил в Британии. В Украину вернулся в 2019 году.

"Очень любил своих племянников, был добрым, всегда поддерживал и помогал родителям и старшей сестре, поскольку свою семью создать не успел. Был для них надежной поддержкой", – вспоминают бойца в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб военнослужащий из Тернопольщины Иван Педоренко. Герой, отдавший свою жизнь за независимость Украины, награжден отличием "Золотой крест".

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