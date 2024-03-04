Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб воин из Тернопольщины, награжденный отличием 'Золотой крест'. Фото

На фронте погиб военнослужащий из Тернопольщины Иван Педоренко. Герой, отдавший свою жизнь за независимость Украины, награжден отличием "Золотой крест".

Об этом сообщил глава Шумской территориальной общины Вадим Боярский. Иван Анатольевич Педоренко родился и вырос в селе Войтовцы Винницкой области.

Но уже в 2015 году он переехал в Шумскую общину, где быстро стал активным членом сообщества, работая в фермерском хозяйстве "Бережок".

Он был мобилизован в Вооруженные силы Украины еще в октябре 2022 года, и во время боя проявил невероятное мужество и высокий профессионализм. За свою отвагу и успешное выполнение задач Иван Анатольевич был награжден знаком "Золотой крест".

"Погиб мужественный воин, с оружием в руках вставший на защиту родной земли, каждого из нас. Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям Защитника", – отметил Боярский.

О времени прибытия тела погибшего Героя и последующих мер в общине обещают сообщить дополнительно.

Напомним, на фронте погиб воин Назар Соколовский, который в мирной жизни был депутатом от "Европейской Солидарности" в одном из сельсоветов Тернопольщины и футболистом-любителем. Защитнику было 34 года, у него остались жена и маленький сын.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая родную землю от российского оккупанта, погиб военнослужащий ВСУ Александр Профатило из Тернопольской области. Незадолго до этого защитнику исполнилось 35 лет.

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