Ему навсегда будет 35: на фронте погиб защитник с Тернопольщины. Фото

Защищая родную землю от российского оккупанта, отдал жизнь военнослужащий ВСУ Александр Профатило из Тернопольской области. Защитнику неделю назад исполнилось 35 лет.

Грустное известие в Залещицкую громаду пришло во вторую годовщину полномасштабной войны. О потере сообщили в городском совете.

Известно лишь, что Александр Александрович Профатило был 20.02.1989 года рождения. В громаде пока не рассказали ни о том, кем он был в мирной жизни, ни кем служил в рядах войска и где именно на фронте оборвалась жизнь воина.

20 февраля у защитника был день рождения, а уже 25-го в соцсообществах города Залещики и на страницах жителей громады распространили известие о гибели Александра. Земляки выразили искренние соболезнования семье и близким воина.

"Невозможно залечить боль и горечь от потери родного человека. Вечная память, честь и слава Герою!" – отметили и в городском совете.

О встрече тела и чине похорон погибшего защитника громаде будет сообщено дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 февраля на фронте погиб 32-летний военный Владимир Волочнюк из Тернопольской области. Похоронили защитника на Хмельнитчине, где он жил с женой и тремя детками.

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