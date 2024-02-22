Без отца остались три ребенка: в боях за Украину погиб 32-летний защитник с Тернопольщины. Фото

Защищая Украину от врага, погиб военный Владимир Волочнюк родом из Тернопольской области. Ему было 32 года, без отца осталось трое детей.

О потере известила Шумская территориальная громада. Известно лишь, что жизнь воина оборвалась при выполнении боевого задания 19 февраля.

Волочнюк Владимир Александрович, 1991 года рождения, родился и вырос в селе Тетильковцы Шумской громады. Учился в Тетильковской гимназии. Там все еще проживают его родители и большая семья.

Мужчина же после женитьбы переехал жить на Хмельнитчину (в село Зеньки Белогорской громады), вместе с супругой воспитывал троих детей. А потом пришла война, и Владимир встал на защиту родной земли с оружием в руках.

"Гибель Владимира – это большая потеря для всех нас. Он наш герой! А еще – лучший сын, муж и отец, хороший друг и верный побратим. Его будут помнить всегда улыбающимся и жизнерадостным, патриотом своей Родины, своей родной земли. Низкий поклон родителям за достойное воспитание сына!" – говорится в сообщении.

Там выразили искренние соболезнования родным и близким защитника, отдавшего свою жизнь за Украину и каждого из нас. Похоронят Героя в селе Зиньки на Хмельнитчине, где он проживал с семьей.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб главный сержант роты БпАК в рядах 33-й ОМБр Олег Ширма из Тернопольской области. Он отказался от работы за границей, чтобы защищать от врага родную землю.

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