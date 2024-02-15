Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб главный сержант роты ударных БпАК с Тернопольщины. Фото

На фронте трагически погиб главный сержант роты БпАК в рядах 33-й ОМБр Олег Ширма из Тернопольской области. Он отказался от работы за границей, чтобы защищать от врага родную землю.

Воин чуть меньше двух недель не дожил до своего 57-летия. О потере известила Толстенская поселковая территориальная громада.

Ширма Олег Иванович, 20.02.1967 года рождения, был родом из города Северодонецк Луганской области, а с 2008-го жил на Тернопольщине. После смерти тестя переехал с семьей в село Шиповцы Чертковского района, откуда его жена.

"Так я стал "бандеровцем", – рассказывал Олег в интервью одной из тернопольских газет.

Раньше он работал массажистом в Киеве, некоторый период ездил за границу. Так было и перед масштабным вторжением – мужчина как раз собирался на работу в Польшу, уже заказал и билет. Но, узнав о нападении врага, отменил поездку и сразу же пошел мобилизоваться.

"Прихожу домой, жена рассказывает, что мужчины из Шиповцев собираются в военкомат. "А ты что?" – спрашивает. "Доставай военный билет!" – говорю. Утром присоединился к односельчанам. Вместе хорошо и отца бить. Все – свои, все – родные. Наше село хоть и небольшое, но сплоченное, люди – деятельные… Шиповские мужчины решили – сделали. Патриоты. Не на словах, а на деле. Украина победит, нет сомнения, потому что мы – на своей родной земле", – говорил Олег Ширма.

Так он стал в ряды 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ, служил главным сержантом роты ударных беспилотных авиационных комплексов. Жизнь Олега Ширмы оборвалась 7 февраля 2024 года во время подготовки к погрузке боекомплекта, в результате взрыва.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего! Вечная память и Слава Герою! – отметили в громаде.

О времени встречи и дате прощания с защитником землякам сообщат дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях возле Работино на Запорожье погиб 47-летний воин Андрей Закревский с Тернопольщины. Он встал на защиту Украины в июле 2023-го, как и его брат-близнец.

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