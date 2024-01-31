В боях возле Работино погиб защитник с Тернопольщины: на фронте находится и его брат-близнец. Фото

Защищая Украину, погиб воин из Тернопольщины Андрей Закревский. Свой последний бой он принял вблизи Работино на Запорожье 27 января.

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На фронте остается брат-близнец павшего Героя. О потере рассказал глава Великогаевской объединенной территориальной громады Олег Кохман.

"Тяжелая потеря вновь всколыхнула Великогаевскую громаду. 27 января 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Работино Запорожской области погиб житель села Прошова – Андрей Романович Закревский", – говорится в сообщении.

Кохман рассказал, что в ряды Вооруженных сил Украины Андрей стал в июле 2023 года. Вскоре на фронт отправился и его брат-близнец.

7 декабря Андрею Закревскому исполнилось 47 лет. 47-летним он и ушел в вечность.

"От себя лично и всей Великогаевской громады выражаю искренние соболезнования жене Наталье, сыну Назару с семьей, сыну Павлу, маме Стефании и всей большой семье. Скорбим вместе с вами, низко склоняем головы в скорби. Вечная память и слава украинскому Воину, который защищал Родину и каждого из нас! Лучшие из лучших отдают свою жизнь за Родину", – написал Кохман.

Он добавил, что о дне встречи тела Героя и чине похорон будет сообщено дополнительно.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Синьковку Харьковской области погиб Герой из Винницы Олег Губернатор. В том же бою тяжелые ранения получил брат павшего воина, Игорь: оба вместе пошли защищать родную землю – и были вместе до последнего.

Также OBOZ.UA рассказывал, что в Луганской области погиб главный сержант "Карпатской Сечи" из Полтавы. Всего за неделю до гибели Владимир Вязун получил отличие "Золотой крест" от главнокомандующего ВСУ. Ему было всего 29 лет.

Кроме того, стало известно о гибели военного с Киевщины Дмитрия Мартыненко. Он пал в бою с захватчиками еще во время обороны Мариуполя 31 марта 2022 года. Однако тело Героя удалось вернуть только в конце 2023-го.