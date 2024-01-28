В боях за Синьковку погиб Герой из Винницы: его родной брат тяжело ранен

Защищая Украину, в бою с оккупантами под Синьковкой в Харьковской области погиб виннитчанин Олег Губернатор. На войну он отправился сразу после начала полномасштабного вторжения России вместе с родным братом Игорем.

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5 января оба получили тяжелые ранения, для Олега они стали смертельными. О гибели воина написал глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"Олег Губернатор — виннитчанин, который с начала полномасштабного вторжения защищал Украину в самых горячих точках. Олега знал лично еще с детства. Знаю и родного брата, который тоже служит в ВСУ. В трагическом бою вблизи села Синьковка Купянского района Харьковской области братья стояли плечом к плечу. Оба получили тяжелые ранения. К сожалению, для Олега они оказались не совместимыми с жизнью. Честь и вечная слава Герою!" – отметил Борзов.

В Винницком городском совете рассказали, что погибший воин родился и жил в Виннице. Он не имел никакого отношения к войску: после окончания школы выучился сначала на электромеханика, впоследствии получил еще и юридическое образование. Впрочем, по специальности не работал, а попробовал себя в разных рабочих профессиях.

"Был мастером на все руки. А еще очень любящим и общительным, больше всего ценил дружбу и имел немало увлечений, среди которых самым большим был футбол", – рассказали в горсовете.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Олег Губернатор в числе первых взял в руки оружие. Останавливал вражеское нашествие в рядах отдельной механизированной бригады. Рядом с ним находился и его брат Игорь. Вместе они были и в последнем для Олега бою – 5 января в районе Синьковки Харьковской области.

"Братья были вместе до последнего дня. Поддерживали друг друга… Гибель Олега – это для нас всех большое горе, а тем более для матери, потерявшей сына. Он не имел военного образования, впрочем, о том, чтобы как-то избежать службы даже не думал. Сразу, как позвала страна, встал в ряды Вооруженных Сил и с честью выполнял боевые задания", – процитировали в горсовете Винницы слова двоюродного брата воинов Максима.

16 января земляки провели Олега Губернатора в последний путь. Героя похоронили на Аллее Славы Сабаровского кладбища. Его тяжело раненный брат сейчас проходит лечение.

23 июня Олег Губернатор мог бы отмечать очередной день рождения. Однако теперь ему навсегда останется 46 человек.

Напомним, ранее стало известно, что в Луганской области погиб главный сержант "Карпатской Сечи" из Полтавы. Всего за неделю до гибели Владимир Вязун получил отличие "Золотой крест" от главнокомандующего ВСУ.

29-летний Владимир еще до войны решил связать свою жизнь с войском, в 2012 году он окончил Кременчугский военный лицей. На фронте, где воин находился с самого начала полномасштабного вторжения России, он, по воспоминаниям побратимов, всегда был впереди и вел своих подчиненных в бой.

Также сообщалось, что стало известно о гибели военного из Киевской области Дмитрия Мартыненко. Он пал в бою с захватчиками еще во время обороны Мариуполя 31 марта 2022 года. Однако тело Героя удалось вернуть только в конце 2023-го.